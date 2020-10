Bakayoko, parla l’entourage: “Fisicamente e tatticamente non si discute. Sarebbe stimolante l’esordio con l’Atalanta ma decide Gattuso”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal, a cura di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Pasquale Sensibile – membro dell’International Relationship Manager della P&P Sport Management di Andrea e Federico Pastorello – agente del centrocampista del Napoli Tiémoué Bakayoko.

Di seguito, le sue parole evidenziate dalla nostra redazione:

“A livello generale il calcio è fortemente condizionato dalla pandemia, c’è stata grande difficoltà nello spostamento di denaro ma non nello spostamento dei calciatori. I numeri non si sono discostati troppo dal passato”

“Bakayoko e la trattativa? È stata un’operazione nata e chiusa in pochissimo tempo. Da settimane Tiémoué era sulla bocca di altri club di altissimo livello. Si è sempre allenato con la seconda squadra del Chelsea”

“Ritrova Gattuso e Tiémoué è una pedina di spessore internazionale che la dirigenza gli ha messo a disposizione. Un segnale di coerenza che il Napoli ha dato sul mercato. Fisicamente e tatticamente Bakayoko non si discute“

“Già titolare sabato con l’Atalanta? Gattuso sa cosa può dargli: come ritorno in Italia non si è fatto mancare nulla, affrontare l’Atalanta sarebbe sicuramente stimolante“