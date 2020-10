CorSera – La Serie A deve decidere il suo futuro: c’è la proposta della Lega. I dettagli

I colleghi del Corriere della Sera, nell’edizione odierna, si esprimono a proposito di una possibile innovazione in Lega legata ai diritti televisivi.

Con le casse dei club a cui mancano gli incassi da biglietteria e commerciali, le società di Serie A, sono alle porte di una scelta storica. Le colonne dei colleghi, in merito, evidenziate dalla nostra redazione:

“La proposta attorno a cui si coagula l’interesse di vari club è quella avanzata da Cvc, in partnership con Advent e Fsi per diventare soci al 10% della media company creata con la Lega. I fondi mettono sul piatto 1,6 miliardi di euro, con un anticipo di 1,1 miliardi da versare per ossigenare i conti dei club.

In più viene concesso alla Lega di riacquistare le quote dopo un certo numero di anni. In caso di fumata nera, i fondi scapperebbero. A gennaio si insedierebbero nuove figure in Lega e ci si avvierebbe ad un nuovo bando che in piena crisi economica potrebbe essere disastroso“