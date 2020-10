Si aggiunge una nuova pretendente per Milik: il Siviglia pensa al polacco per l’attacco

Le ultime voci di calciomercato in casa Napoli arrivano dalla Spagna dove spunta un interessamento del Siviglia per Milik. Il polacco ha una lunga fila di pretendenti ed il contratto in scadenza per la prossima estate.

Arkadiusz Milik è stato uno dei nomi al centro dell’ultima sessione di calciomercato in uscita del Napoli e potrebbe liberarsi a zero il prossimo giugno. L’attaccante polacco è stato prima accostato alla Juventus, poi alla Roma senza di fatto trovare una destinazione ed alla fine è rimasto al Napoli dove attualmente è stato messo fuori rosa. Giuntoli lavora per sistemare il classe ’94 nel mercato di gennaio ed alla lista di possibili destinatari si sono aggiunti anche gli spagnoli del Siviglia.