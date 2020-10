Bargiggia attacca De Luca: “Vuole far morire di fame i campani, tanto il suo stipendio non lo tocca nessuno”

Duro il commento da parte del collega Paolo Bargiggia, arrivato tramite il suo account Twitter personale, alle parole di quest’oggi del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che oggi ha criticato le parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, riguardanti la sfida al momento sospesa contro il Napoli. Questo è il tweet:

“Questo sceriffo senza stella è ancora in campagna elettorale. Ci tiene così tanto al suo territorio e alla sua gente che vuole chiudere tutto e far morire di fame e di dittatura sanitaria i campani. Tanto il suo stipendio non glielo tocca nessuno”.

Questo sceriffi senza stella è ancora in campagna elettorale. Ci tiene così tanto al suo territorio e alla sua gente che vuole chiudere tutto e far morire di fame e di dittatura sanitaria i campani. Tanto il suo stipendio non glielo tocca nessuno. @juventusfc@sscnapoli https://t.co/Qd10VgAgEk — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) October 9, 2020