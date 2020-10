Sky, Di Marzio: “Per il mercato fatto il Napoli merita 8, Osimhen è stato un super affare”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato. Ecco quanto evidenziato:

“Grand Hotel Calciomercato? Domani usciranno le classifiche dei libri più venduti e pare che siamo andati bene, siamo al 9° posto della categoria varie. Si trova in libreria e su Amazon. La cosa più clamorosa scritta sul libro? Ci sono tantissime curiosità e aneddoti. Per esempio il famosissimo arrivo di Cavani a Napoli con il fax dell’hotel rotto, Bigon fu colpito da un attacco di mal di pancia e venne a sapere da Santoro che il fax era arrivato correttamente mentre si trovava in bagno. Mi fa piacere che i tanti addetti ai lavori si siano prestati a raccontare le cose che sono accadute. Il 23 ottobre sarò a Napoli per presentare il libro.

Voto al mercato del Napoli? Direi 8, Osimhen è stato un super affare, si è rinnovato Mertens, si è trattenuto Koulibaly, ha preso Bakayoko in pochi giorni e ha rivalutato Lozano. Petagna garantisce una soluzione in più avanti. In caso di cessione di Milik e Llorente poteva anche essere più alto. La Roma sul polacco ha cambiato le condizioni e il Napoli può farci poco, vedremo a gennaio se ci sarà cessione.

L’affare clamorosamente saltato in questa sessione? Nel Napoli nessuno, anche se Koulibaly e il Manchester City sono stati abbastanza vicini”.