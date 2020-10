De Luca minaccia un nuovo lockdown: “Se i contagi dovessero aumentare ad 800 al giorno, saremo costretti a chiudere tutto”

Appuntamento ormai fisso il venerdì con il governatore Vincenzo De Luca che, tramite una diretta Facebook, ha aggiornato i dati relativi ai contagi da Coronavirus in Campania. Ecco quanto evidenziato:

“Con un aumento di 800 positivi al giorno chiudiamo tutto in Campania. Ci tengo a precisare, potremmo arrivare ad un nuovo lockdown in Campania. Stiamo lavorando molto su questo per non prendere subito decisioni molto drastiche e per assicurarci che ci siano abbastanza posti liberi in terapia intensiva.

Ora iniziamo la Fase D, quella del contagio elevato o addirittura elevatissimo. L’intento è quello di avere equilibrio tra i nuovi contagi e i guariti. Se dovessimo arrivare a mille contagi e duecento guariti avremmo un incremento di ottocento positivi e in quel giorno avremmo un nuovo lockdown in Campania“.