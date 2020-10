Ufficiale il trasferimento dell’azzurrino Vrikkis al Catania

Ultime notizie di calciomercato in casa Napoli riguardanti la primavera che perde l’attaccante Agapios Vrikkis passato al Catania a titolo definitivo.

Il classe 2001, l’anno scorso ha collezionato 24 presenze con la primavera e messo a segno 9 reti distribuite tra il campionato, la Uefa Youth League e la Coppa Primavera. Il giovane attaccante ha collezionato anche 8 presenze con la nazionale under 19 cipriota e passato per le giovanili di Torino e Padova. Inizia la sua nuova avventura in Serie C con la maglia del Catania che lo ha acquistato a titolo definitivo.