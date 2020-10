Tamponi prima squadra negativi, positivo un Primavera: domani nuovi test. Gli azzurri sperano in una quarantena soft

Arrivano buone notizie sul fronte tamponi in casa Napoli. Come riportano numerosi quotidiani odierni, tutti i tamponi effettuati ieri sui giocatori della prima squadra sono risultati negativi. Domani sono attesi altri test.

L’unico a mancare è quello di Lobotka, il cui test verrà riprocessato questa mattina per poi dare risultato in giornata.

L’unica positività riscontrata è quella di un calciatore della primavera, di cui non è stato fatto ancora il nome e che, come ha assicurato il club, non ha avuto contatti con la prima squadra.

Dopo le ripetute negatività, i giocatori del Napoli si augurano che l’Asl consenta loro una quarantena più soft con la possibilità per i tesserati di far rientro nelle proprie abitazioni.