Maggio: “Napoli in lotta per lo scudetto. In azzurro ho passato anni fantastici, l’affetto dei tifosi è fondamentale!”

Nel corso della trasmissione radiofonica Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’ex azzurro Christian Maggio, oggi capitano del Benevento. Il difensore ha parlato della stagione appena iniziata e delle prospettive del Napoli. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Benevento? Siamo partiti molto bene con sei punti in tre partite e dobbiamo raggiungere quanto prima la salvezza. Sarà un anno fondamentale per noi e la società ha fatto acquisti mirati.

Paura Coronavirus? Non si può negare, la situazione è difficile e davanti alle notizie ripetute di positività resti incredulo. Stanno aumentando le positività, la situazione è particolare ed io ho paura, nonostante la certezza che a Benevento ci sia uno staff preparato.

Partita con l’Inter? Prendere subito goal ci ha messo in difficoltà, sono saltati i piani. Non dobbiamo fare punti con queste squadre, prendiamo le cose positive fatte in campo. Dell’Inter è impressionante la profondità della panchina, hanno alternative di livello. Hanno uno dei migliori allenatori, ragazzi giovani di prospettiva e calciatori di esperienza.

Napoli? Il Napoli ha fatto un mercato importante e parte favorita per la lotta allo scudetto con Juventus ed Inter. Ha preso giovani di qualità e questo vuol dire che si ha l’intenzione di far bene anche in futuro. Gattuso sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore ed infatti l’anno scorso si è vinto.

Standing ovation in Napoli-Benevento? Sono stati dieci anni fantastici a Napoli, dico grazie ai tifosi per l’affetto verso me e la mia famiglia. Ho sempre accettato qualsiasi decisione ma la cosa più importante è l’affetto dei tifosi“.