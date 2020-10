Juve-Napoli, Tuttosport sul verdetto: non sarà 3-0 a tavolino, multa o punto di penalizzazione per il Napoli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la decisione del Giudice Sportivo in merito a Juve-Napoli è attesa nella giornata di oggi. Diverse sono le soluzioni ipotizzate, dalla sconfitta a tavolino al rinvio della partita.

Secondo quanto anticipato dal quotidiano, la sensazione è che il Giudice Sportivo Mastrandrea possa andare oltre il referto dell’arbitro Doveri, in quanto ha atteso le carte della Procura Federale ricevendo anche la memoria difensiva del Napoli. Questo fa ben sperare in quanto potrebbe non arrivare il 3-0 a tavolino. Per quanto riguarda il Napoli, si ipotizza un punto di penalità o una sanzione particolarmente salata per non aver rispettato il protocollo dopo la positività di Zielinski.