Infortunio Insigne, Repubblica: tornerà ad allenarsi con la squadra dalla settimana prossima. Fissata data del rientro

L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sulle condizioni di Lorenzo Insigne, infortunatosi nel corso di Napoli-Genoa. Il capitano azzurro è alle prese con una lesione al bicipite femorale sinistro che lo hanno costretto a palestra e terapie, con l’impossibilità di allenarsi sul campo.

Dalla settimana prossima l’azzurro comincerà invece a lavorare insieme ai compagni. L’obiettivo è rientrare in occasione del derby contro il Benevento o, in alternativa, per il match contro il Sassuolo in programma il 1 novembre.