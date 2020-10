Furto nella villa di Cristiano Ronaldo: rubata anche una maglia della Juventus

La villa a sette piani di Madeira, in Portogallo, di Cristiano Ronaldo è stata attaccata dai ladri. Mercoledì notte, subito dopo l’amichevole Portogallo – Spagna, come riportato da TMW un ladro è entrato dalla porta del garage della villa e ha rubato alcuni oggetti personali del campione portoghese. Tra questi anche una maglia della Juventus autografata da CR7.

All’interno della villa non era presente nessuno: Georgina era impegnata alla Fashion Week di Parigi, mentre la mamma Dolores e il fratello Hugo non erano in casa in quel momento. Il ladro sarebbe riuscito ad entrare nella villa grazie alla porta del garage rimasta stranamente aperta (forse un uomo della manutenzione ha dimenticato di chiuderla).

La polizia portoghese avrebbe già un sospettato, identificato tramite i video di sorveglianza. Per ora, però, non è stato effettuato nessun arresto da parte degli agenti.