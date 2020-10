Caso Juve-Napoli, Tuttosport: in caso di 3-0 a tavolino gli azzurri ricorso al TAR, bianconeri accetteranno qualsiasi sentenza

Il Napoli è in attesa del verdetto del Giudice Sportivo sul caso Juve Napoli, che dovrebbe arrivare in giornata. Nel caso in cui si decidesse per il 3-0 a tavolino, il club sarebbe pronto a fare ricorso al TAR del Lazio.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il risultato a tavolino verrebbe interpretato come uno schiaffo alla ASL da parte del mondo del calcio, innescando polemiche e demagogia.

Molto più tranquilla, invece, la situazione in casa Juve. I bianconeri hanno deciso di rispettare in ogni caso la sentenza, sia in caso di 3-0 a tavolino che un’eventuale ripetizione della gara, da disputarsi eventualmente a gennaio