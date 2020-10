ADL contro Milik: il presidente pronto ad avviare una causa multimilionaria se non va via a gennaio

A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato nel corso di Radio Goal. Il noto giornalista ed esperto di mercato si è espresso sulla situazione di Milik al Napoli, l’attaccante polacco, escluso dalle liste, resta in uscita dal Napoli. Di seguito le parole di Venerato:

“La situazione di Milik al Napoli resta in bilico, il Napoli cercherà di cederlo a gennaio. La Roma ha Dzeko che non andrà via a stagione in corso ed ha da poco acquistato Borja Mayoral dal Real Madrid. Inoltre la società giallorossa non può permettersi un investimento del genere perché ha il bilancio in rosso. Il presidente pronto ad una causa multimilionaria se l’attaccante polacco si rifiutasse di andare via a gennaio“.