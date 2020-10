Niente 3-0 a tavolino ma il Napoli rischia il -1 di penalizzazione in classifica: il perché

Secondo quanto rivelato quest’oggi dal quotidiano nazionale de Il Corriere della Sera, il Napoli potrebbe facilmente non rischiare la sconfitta a tavolino per non essersi presentato all’Allianz Stadium di Torino domenica sera, per la gara contro la Juventus, ma rischierebbe comunque di essere sanzionata dal Giudice Sportivo. Il Napoli potrebbe rischiare un punto di penalizzazione in questa Serie A. Il motivo? È specificato dal quotidiano stesso:

“La procura federale indaga se ci siano state violazioni al protocollo: da giugno sono state individuate le sanzioni, che vanno dall’ammenda, all’inibizione, alla penalizzazione in punti fino all’esclusione dal campionato. Potrebbe dunque anche accadere che il Napoli non subisca il 3-0 a tavolino per non essersi presentato a giocare la partita con la Juve (che andrà recuperata), perché ha obbedito a un ordine dell’Asl (per quanto dubbio secondo la FIGC), ma venga sanzionata per non aver rispettato il controllo. E d’ora in poi tutti sapranno come regolarsi“.