Milik in continuo contatto con la Roma. Possibilità per giugno o anche per gennaio in prezzo di saldo

L’affare Milik-Roma non è affatto chiuso, anzi, probabilmente solo rinviato: lo rivela nella sua edizione odierna il noto quotidiano La Repubblica. Il valzer di punte che avrebbe portato il polacco nella capitale non si è infine concretizzato, ma i discorsi e i messaggi tra le due parti continuano, dato che fra meno di due mesi il mercato tornerà e Arkadiusz vuole rimaner fermo il meno possibile. Ne va dell’Europeo. La testata nazionale svela tutto in merito allo stato attuale della trattativa:

“A proposito di Milik: la Roma dopo le visite non ha ritenuto un affare spendere oltre 25 milioni per lui, ma sta lavorando per provare a prenderlo in estate a parametro zero. O al massimo a gennaio, magari spendendo una decina di milioni: da parte del polacco c’è anche un ‘sì’ di massima, visto che l’idea di giocare nella Roma e di trasferirsi in città gli è rimasta attaccata addosso al punto da inviare messaggini di saluto e di in bocca al lupo al alcuni dirigenti nei giorni scorsi“.