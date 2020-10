Juventus, almeno quattro calciatori rischiano di essere segnalati alle autorità. Imbarazzo a Torino dopo le parole del presidente Agnelli: discorsi animati in società

Mentre i fatti ormai ben noti di Juventus-Napoli, che avrebbe dovuto essere di scena nella serata della scorsa domenica, continuano a restare incerti, attendendo il verdetto del Giudice Sportivo, il noto quotidiano La Repubblica oggi ha svelato qual è la concitata situazione in casa Juventus, la cui “bolla” già decantata dal presidente bianconero Andrea Agnelli pare essersi rotta in pochissimo tempo:

“Almeno quattro giocatori rischiano di essere segnalati all’autorità giudiziaria per la violazione dell’isolamento fiduciario. La Juve è spaccata in due. Una buona parte della squadra è ancora al J-Hotel, isolata da sabato in seguito alla positività di due persone in contatto col gruppo. Lunedì, però, in sette hanno lasciato l’albergo, quattro addirittura l’Italia: Dybala, Danilo, Bentancur e Cuadrado. La Juve ha fatto sapere che non è un suo problema: ha autorizzato sette giocatori, tra cui Buffon e Demiral, a trasferire la sede della quarantena al proprio domicilio, non a interrompere l’isolamento. L’imbarazzo a Torino è notevole, dopo il discorso di Agnelli sulla fedeltà bianconera ai protocolli. Ci sono state animate discussioni per trattenere giocatori che però hanno preferito fare di testa propria“.