Ounas è arrivato a Cagliari: “Sono contento di essere qui. Rog mi ha convinto ad accettare”

Adam Ounas, ieri, è diventato un nuovo giocatore del Cagliari. Il classe ’96 è stato ceduto dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. L’attaccante algerino è arrivato oggi in Sardegna ed è pronto a iniziare questa nuova avventura.

Ecco le sue prime parole da giocatore del Cagliari.

“Sono molto contento e carico per questa nuova avventura. Ho sentito Rog, siamo amici da tre anni, e mi ha detto che ci sono le possibilità per fare bene. Sono pronto a giocare per Di Francesco“