Mancini: “Il Ministro Speranza deve pensare prima di parlare. I giocatori della Juventus arriveranno domani”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, all’interno della sala stampa dell’Artemio Franchi di Firenze, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia dell’amichevole contro la Moldavia.

Mancini ha iniziato la conferenza con una battuta: “Buongiorno, intanto i positivi non sono malati. Non ci sono grandi problemi, i giocatori della Juventus arriveranno probabilmente mercoledì. Calcio litigioso? Fa parte del nostro DNA”.

In più, il tecnico della Nazionale ha criticato fermamente le parole del Ministro Speranza: “Io non so se può fare male o meno. Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola. Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli”.

Sulle polemiche Covid, invece, ecco le sue parole: “Ho le mie idee e non sono condizionabili. In tutta Europa ci sono giocatori in tribuna ed è giusto così. Per il resto non ne parlo”.