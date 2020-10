Coronavirus Genoa, l’ASL di Genova concede il via libera: Pandev in nazionale con la Macedonia

Il Genoa è arrivato a più di venti tesserati positivi al Covid-19, ma Goran Pandev è partito per il ritiro con la nazionale macedone. L’ex Napoli, visto l’esito negativo risultato a tutti i tamponi effettuati, ha ricevuto il via libera dalle autorità competenti per lasciare Genova.

Una volta arrivato a Skopje, Pandev effettuerà un ulteriore tampone prima di unirsi ai compagni di nazionale. L’attaccante della Macedonia sfiderà il Kosovo l’8 ottobre nel playoff per la qualificazione ai prossimi europei, mentre giocherà contro Estonia l’11 e Georgia il 14 per la UEFA Nations League.