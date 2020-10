Tegola Atalanta, nuovo infortunio per Caldara: lesione al tendine rotuleo e tre mesi di stop

Come reso noto dai colleghi di Calciomercato.com, Mattia Caldara resterà lontano dai campi da gioco per oltre tre mesi.

Il difensore bergamasco ha rimediato una lesione al tendine rotuleo sinistro che non gli permetterà di prendere parte alla sfida contro il Napoli in programma il 17 ottobre.

Mattia Caldara, al San Paolo, aveva lasciato il segno nella stagione 2016/17 mettendo a segno una doppietta decisiva per la vittoria dei bergamaschi nell’arena di Fuorigrotta.