Battibecco a Canale 21, De Magistris: “Ingiusto dare la sconfitta a tavolino”. Sconcerti: “Il Napoli ha firmato il protocollo!”

Nel corso del programma televisivo Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, è scoppiata una discussione tra De Magistris ed il giornalista Mario Sconcerti in merito al caso Juventus-Napoli.

Il sindaco di Napoli ha affermato: “L’Asl ha imposto al Napoli di non partire per Torino con indicazioni forti e percussioni dal punto di vista penale. La società non aveva altra scelta e penso che sia ingiusto dare la sconfitta per 0-3 a tavolino“.

Arriva la risposta di Sconcerti: “Si sta sbagliando, l’Asl non ha obbligato il Napoli a non partire per Torino. C’è un protocollo in vigore che è stato firmato dal Napoli e da tutte le squadre di Serie A, va rispettato altrimenti è inutile continuare. Il campionato sarebbe destinato a terminare in poco tempo“.