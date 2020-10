Se il Napoli vincesse il ricorso? Spunta la data del recupero della sfida con la Juve

In seguito al caso Juve-Napoli, lo scenario che si ipotizza più veritiero è quello dell’assegnazione della partita alla Juventus per 3-0 a tavolino con conseguente punto di penalizzazione agli azzurri. In tal caso il Napoli farà subito ricorso che, se vinto, comporterà il recupero della partita.

L’edizione odierna di Repubblica dopo aver studiato il calendario propone già una soluzione: la data del 13 gennaio, a 4 giorni da Inter-Juve e a 8 dalla supercoppa italiana proprio tra le due squadre.