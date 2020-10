Lega infuriata con il Napoli: 3-0 e punto di penalizzazione. ADL farà ricorso

Si continua a parlare del caso Juve-Napoli e dei provvedimenti che verranno presi dalla Lega Serie A. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione.

Il Napoli non si presenta, Lega infuriata

La Lega si sarebbe infuriata per la mancata presenza del Napoli a Torino in quanto non vi erano i presupposti che legittimavano in rinvio della partita. Domani il giudice sportivo Mastrandrea molto probabilmente notificherà il 3-0 a tavolino a favore della Juventus. E, come previsto, anche un punto di penalizzazione per il Napoli.

Oltre all’inchiesta che verrà aperta dalla procura federale, De Laurentiis ha già fatto sapere che ricorrerà in tutte le sedi e ha anche minacciato causa alla Lega del presidente Dal Pino.