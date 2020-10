La Procura Federale apre inchiesta sul Napoli, GdS: il club avrebbe violato le procedure di contenimento del virus

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport approfondisce la questione inerente al caso Juve-Napoli, illustrando il perché la Lega si sarebbe adirata così tanto in merito al comportamento del club di De Laurentiis.

A quanto pare la Lega pensa che sarebbe stato il Napoli a fare richiesta del protocollo alla Asl e l’assenza della squadra a Torino sarebbe solo l’ultima tappa di una vicenda tutta da chiarire. Così come la procura federale ha avviato approfondimenti sul rispetto del protocollo anti Covid per gli allenamenti, la Lega ritiene, da parte sua, che il Napoli non abbia seguito le procedure di contenimento del virus, ad esempio quelle che vincolerebbero la squadra alla permanenza in ritiro.

Al club di De Laurentiis si contesta il mancato rispetto di tali disposizioni, ricordando poi come il patron, per primo, si sia presentato in assemblea di Lega ad inizio settembre con un manifestato malessere.