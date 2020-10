ANSA – De Laurentiis ha mandato una lettera al ministro Spadafora: ripercorsi gli ultimi 10 giorni del club

Secondo l’ANSA, nella giornata di oggi ci sarebbero state le prime mosse del presidente De Laurentiis in merito al mancato svolgimento della partita Juventus-Napoli. Il presidente del Napoli ha mandato una lettera direttamente al ministro Vincenzo Spadafora.

Il patron azzurro ha mandato una lettera di otto pagine in cui ripercorre tutti i controlli sanitari del Napoli negli ultimi dieci giorni, una sorta di prova a difesa delle motivazioni del club partenopeo che non è partito per la trasferta di Torino. Il destinatario della lettera è il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il quale ha confermato la veridicità della notizia nell’incontro con il presidente Gravina.