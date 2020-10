SSC Napoli, comunicato: “Il Golden Tulip ospiterà la squadra del Napoli in isolamento domiciliare”

Stamattina i calciatori del Napoli sono stati sottoposti a tamponi dell’Asl: il test è stato effettuato dall’Azienda Sanitaria Locale in quanto vi sono stati contatti diretti tra il gruppo squadra ed i due tesserati positivi: Zielinski ed Elmas.

Nel corso della giornata era stato già anticipato, ma ora c’è il comunicato ufficiale della SSC Napoli:

“La SSC Napoli conferma che sarà Il “Golden Tulip Resort Marina di Castello” a ospitare la squadra del Napoli in isolamento domiciliare. Alla struttura, regolarmente operativa e funzionante, e a tutta la sua governance vanno i ringraziamenti della SSC Napoli per l’impegno e la fattiva collaborazione”

I calciatori e tutto lo staff tecnico, quindi, si trasferiranno a Castel Volturno per 2 settimane per far in modo di creare la “bolla” che permetterà di non avere contatti con l’esterno ed allo stesso tempo alla squadra partenopea di allenarsi.