Anche la Juve si affida alla ASL: Bonucci e Chiellini non sono ancora partiti per la nazionale

Dopo il caso Juve-Napoli, giunge una notizia che ha del clamoroso. A quanto pare anche la Juventus si sarebbe affidata alle ASL, nel suo caso specifico, per i calciatori che dovrebbero essere chiamati in Nazionale.

Si tratta di Bonucci e Chiellini, i due difensori della Juventus non sono ancora partiti per Coverciano. La squadra di Pirlo è infatti in isolamento fiduciario per la positività di due componenti dello staff esterno.

Le ASL di Torino e Firenze decideranno se potranno partire già oggi o molto probabilmente mercoledì, entrambi dovrebbero essere a disposizione di Mancini per le gare di Nations League contro Olanda e Polonia.