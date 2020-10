Verdoliva, direttore ASL: “Abbiamo disposto la quarantena per i calciatori del Napoli, ma non abbiamo mai vietato la partenza per Torino”

Ciro Verdoliva, direttore dell’ASL di Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Rai “90° Minuto” e ha parlato della vicenda Juventus – Napoli. Ecco le sue parole.

“I giocatori e lo staff del Napoli sono in quarantena e non possono lasciare il domicilio dichiarato, questo è di competenza dell’ASL. Non abbiamo mai imposto nessun divieto di partire o giocare, questo non è nelle nostre competenze. Noi non entriamo in queste questioni. Se il Napoli avesse contravvenuto alla disposizione della quarantena fiduciaria sarebbe soggetto a sanzioni amministrative e sarebbero potuti essere configurati anche reati diversi, essendo in atto una pandemia.

Abbiamo fatto quello che facciamo per tutti i cittadini. Non penso che le altre aziende sanitarie, come quella lombarda, ad esempio, abbia espressamente autorizzato il Milan ad andare a Crotone. Penso siano stati messi in quarantena e che poi il Milan è partito, altrimenti se il Milan avesse posto lo stesso quesito posto dal Napoli, avrebbe ricevuto analoga risposta a non partire”.

#Verdoliva, Commissario #ASL Napoli1: "Il #Milan era stato messo in quarantena e poi è partito per giocare contro il #Crotone. Se avesse posto il quesito all'Als di competenza avrebbe ricevuto la stessa risposta che l'Asl Napoli1 ha trasmesso al #Napoli"