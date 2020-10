La polemica da Torino: il Napoli non parte ma Milik è in viaggio verso la Polonia

Il caos generato dalla decisione dell’ASL di non permettere al Napoli di raggiungere Torino si tinge di un nuovo giallo. Gli azzurri non possono uscire dalla Campania e lo stesso vale per i calciatori impegnati con le nazionali, che non potranno rispondere alla convocazione.

A tal proposito a Torino sta infuriando una polemica riguardante un azzurro, che sembra essere sfuggito a tali dinamiche. Arek Milik, a lungo obiettivo della Juventus, è infatti partito per la Polonia nella giornata di ieri senza alcun problema.