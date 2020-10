La ASL di Napoli precisa: “Non ci sono condizioni per partire, resta l’obbligo dell’isolamento domiciliare”

Spunta una nuova comunicazione dell’ASL di Napoli circa il caso Juve-Napoli. Questo l’ultimo comunicato sulla vicenda il quale afferma che l’obbligo di isolamento dei tesserati ciascuno nel proprio domicilio è stato disposto per “motivi di sanità pubblica” e che non sussistono le condizioni per la trasferta:

“Si ritiene che non sussistano le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo dei contatti stretti di rispettare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio”.