FOTO – Vergogna sui social: “Vesuvio” in tendenza! Offese e inneggi a causa di Juve-Napoli

Il caso relativo a Juventus-Napoli e alla mancata disputa del match sta facendo venire a galla l’aspetto più becero del tifo: le offese o l’odio.

In queste ore, infatti, sui social i supporters delle due fazioni si stanno offendendo l’un con l’altro. Tant’è che in tendenza è salita la parola Vesuvio, con inneggi e offese di ogni genere a causa della mancata partenza del Napoli verso Torino per il match contro i bianconeri.

