Juve-Napoli, il Ministero della Salute: “La competenza sull’isolamento fiduciario è solo delle Asl”

Il caso di Juve-Napoli continua a far discutere. In attesa di quello che succederà nelle prossime ore ci si continua ad interrogare sulle responsabilità della scelta del Napoli di non partire per Torino e tutte le conseguenze che ne dovrebbero scaturire.

La decisione è stata presa dal club azzurro in seguito al volere dell’Asl di Napoli, che avrebbe scelto di mettere in isolamento fiduciario tutto il gruppo squadra del Napoli in seguito alla positività di Piotr Zielinski. A tal proposito si è pronunciato anche il Ministero della Salute.

Fonti interne intercettate dall’Ansa avrebbero così commentato: “Dipendono dalle Asl e sono quindi gestite a livello regionale tutte le questioni relative all’isolamento in caso di positività a Covid-19. Le Asl hanno tutte le competenze in materia di isolamento fiduciario e di gestione dei casi e dei focolai. Nessuna di queste decisioni dipende dal Ministero della Salute”.