ANSA – I giocatori del Napoli non partiranno per giocare con le Nazionali

Il Napoli ha avvisato le Nazionali che hanno convocato i suoi giocatori che essi non potranno partire. Tutti i calciatori azzurri dovranno rispettare l’obbligo di 14 giorni di isolamento fiduciario, dato che sono stati a contatto con Zielinski ed Elmas positivi al Covid-19.

Eppure ci sono tre giocatori esenti da questo obbligo. Milik, Ounas e Ciciretti, in attesa di essere ceduti, si stanno allenando in orari diversi rispetto ai compagni e, quindi, non dovranno effettuare la quarantena. Milik, infatti, ha potuto rispondere alla convocazione e ha già raggiunto il ritiro della Polonia.