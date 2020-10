Cruciani ancora critico: “Se c’era Spezia-Napoli si sarebbe giocato?”

La situazione relativa a Juventus-Napoli ha scatenato anche la corsa al tweet da parte dei tifosi delle due squadre. Ma anche diversi giornalisti hanno espresso la loro opinione e tra questi c’è Giuseppe Cruciani, noto opinionista e conduttore radiofonico.

Cruciani, già nella giornata di ieri, si era opposto alla decisione dell’ASL di non far partire il Napoli per Torino e, oggi, ha nuovamente twittato contro il club azzurro. Ecco le sue parole.

Piccolo indovinello. Ma secondo voi se in calendario c’era Spezia-Napoli si sarebbe giocato o no? #JuveNapoli — giuseppe cruciani (@giucruciani) October 4, 2020