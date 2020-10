Trattativa Bakayoko – Chelsea-Crystal palace, lista dei convocati: escluso Bakayoko!

La trattativa tra il Napoli ed il Chelsea per Bakayoko pare sia agli sgoccioli. L’ennesima prova dell’ottimo stato della trattativa arriva dall’allenatore dei Blues, Frank Lampard.

In vista infatti dell’imminente sfida col Crystal Palace, valida per il campionato, il tecnico inglese ha deciso di non convocare il centrocampista francese. In serata, secondo Ciro Venerato, si potrebbe chiudere l’operazione attraverso una call conference tra Giuntoli, l’entourage del calciatore e Marina Granovskaia, “zarina” del Chelsea.

Nel frattempo Bakayoko sembra sempre più ai margini del progetto di Lampard, e ciò porterebbe fiducia per la riuscita della trattativa.