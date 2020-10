De Siervo: “Juve-Napoli al momento si gioca! Con più tolleranza non avremmo chiuso il campionato”

Radio Punto Nuovo ha intervistato quest’oggi Luigi De Siervo, AD della Lega Serie A. De Siervo ha fatto chiarezza sulla sfida Juve-Napoli di domani, e sulla possibilità di rinvio della gara.

“Il tentativo è riuscire a salvare il calcio da questa maledetta pandemia. Regolamento? La Lega ha deciso di rispettare quello della Uefa. Ma abbiamo aggiunto una maggiore attenzione alla possibilità da parte dei presidenti di evitare di aumentare i contagi e preservare la propria società.”

“Questa disgrazia che è accaduta al Genoa ci ha fatto capire che molto dipende dal CTS. Ora non possiamo che attendere novità da loro. Noi, come Lega, siamo tra i più severi d’Europa. Se avessimo avuto più tolleranza, non avremmo chiuso il campionato.”

“Juventus-Napoli si gioca? Al momento sì! Aspettiamo l’esito dei tamponi e faccio i miei auguri al Napoli, per ora la partita è in programma”.