Coronavirus – Nuovo DPCM: Chiusura anticipata per bar e ristoranti! Restrizioni per i trasporti pubblici

L’emergenza Covid-19 continua ad imperversare sull’Italia. I dati continuano ad essere sconfortanti e il numero dei contagiati sale costantemente. In merito a ciò, sembra ormai certo che lunedì verrà firmato un nuovo PDCM, con nuove restrizioni.

Il primo punto è trovare un orario di chiusura per pub, bar e ristoranti, che dovrebbe essere le 23:00. Confermata la distanza interpersonale di un metro.

Per il trasporto pubblico resta la limitazione del riempimento dell’80%. Le mascherine dovranno essere portate 24/24, anche all’aperto. Per quanto riguarda invece lo sport, resteranno in vigore le attuali norme: 1000 persone all’aperto, 200 al chiuso.

Al fine di controllare il rispetto delle leggi, saranno più presenti polizia, polizia locale e militari nei luoghi in cui c’è maggiore probabilità di assembramento.