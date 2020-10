Da poco sono state diramate le convocazioni ufficiali per gli impegni della Nazionale italiana, che dovrà affrontare rispettivamente Moldova, Polonia e Olanda.

Tra i convocati non figura Lorenzo Insigne, in quanto infortunato. Mancata convocazione a sorpresa anche per Alex Meret, a lui sono stati preferiti Cragno, Donnarumma, Silvestri e Sirigu.

https://twitter.com/Vivo_Azzurro/status/1312099450072907776