CRC – Grassani: “Giusto che il calcio vada avanti nonostante il Covid, si potrà giocare con 13 calciatori sani. Milik? No comment”

Durante Il Sogno Del Cuore, programma radiofonico in onda su Radio Crc è intervenuto Mattia Grassani, avvocato, anche vicino alla SSC Napoli. L’avvocato Grassani, in radio, ha spiegato come ieri:

“Il Consiglio Straordinario della Lega abbia deciso di mutuale il protocollo della Uefa in merito alle positività al Covid dei calciatori. Per far sì che un club possa disputare una gara ufficiale in calendario, deve avere a disposizione almeno 13 calciatori. Tra questi ci deve essere almeno un portiere”.

“La decisione è stata presa per permettere al calcio di andare avanti, perché in questo momento non si può fermare. Quest’anno ci sono gli Europei, l’anno prossimo i Mondiali. È giusto che il calcio vada avanti nonostante il virus”.

A proposito di Covid, nelle settimane scorse anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al Coronavirus. “Adesso sta bene ed è tornato al timone del Napoli nel pieno delle sue funzioni”.

A che punto è la situazione Milik? “È una situazione ancora aperta, per questo motivo non posso rilasciare commenti”.