Cuccureddu convinto: “Il Napoli deve credere allo scudetto! Juve-Napoli sarà una gran partita”

In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli Walter De Maggio ha intervistato Antonello Cuccureddu, ex stella della Juve ed attuale allenatore. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di SpazioNapoli.it

“Juve-Napoli è sempre una partita di cartello, negli ultimi anni le sfide sono state sempre equilibrate e belle da vedere. Mi aspetto un Napoli che segua la filosofia di Gattuso, ovvero giocare all’attacco. Dispiace per l’infortunio di Insigne che è una pedina importante. Il Napoli proverà a fare la partita, è un match da seguire”.

“Il Napoli deve credere allo scudetto. Forse è un po’ indietro rispetto alla Juve, ma metto appena dietro Inter, Napoli, Milan, Roma. Bisogna crederci. Osimhen mi è piaciuto tantissimo, se ne parla bene ed ha ottime qualità. È un ottimo acquisto”.

“Domenica non credo che la Juve scenderà in campo come contro la Roma. La rosa è importante, ma bisogna saperli guidare. Per ora Pirlo sta valutando la rosa e sta cercando di capire al meglio la qualità dei singoli, ma resta una grande squadra. Bisogna migliorare la fase difensiva. Pirlo sta cercando di compattare la squadra, e questo ti dà qualcosa in più. Ma l’importante sono sempre i risultati”.