Sorteggi Champions, è Ronaldo-Messi: la Juve sfida il Barcellona, Real per l’Inter

Si sono tenuti quest’oggi a Ginevra i sorteggi per i gironi di Champions League. Gironi tutto sommato abbordabili per le italiane. La Juventus ha nel Barcellona la sua rivale più accreditata, con Dinamo Kiev e Ferencváros a completare un girone che si preannuncia scontato. Suggestiva, invece, la sfida tra Ronaldo e Messi, rinnovata per la prima volta da quando CR7 lasciò la Liga.

Inter con Real, Shakhtar e Borussia Monchengladbach, all’Atalanta Liverpool, Ajax e Midtjylland. Per la Lazio girone equilibrato, con Zenit, Borussia Dortmund e Bruges. Domani alle 13 anche il Napoli scoprirà il suo destino, con i sorteggi di Europa League.

SORTEGGI CHAMPIONS, I GIRONI

GRUPPO A:

Bayern (GER), Atlético Madrid (SPA), Salisburgo (AUT), Lokomotiv Mosca (RUS)

GRUPPO B:

Real Madrid (SPA), Shakhtar Donetsk (UCR), Inter (ITA), Borussia Mönchengladbach (GER)

GRUPPO C:

Porto (POR), Manchester City (ING), Olympiacos (GRE), Marsiglia (FRA)

GRUPPO D:

Liverpool (ING), Ajax (OLA), Atalanta (ITA), Midtjylland (DAN)

GRUPPO E:

Siviglia (SPA), Chelsea (ING), Krasnodar (RUS), Rennes (FRA)

GRUPPO F:

Zenit (RUS), Dortmund (GER), Lazio (ITA), Bruges (BEL)

GRUPPO G:

Juventus (ITA), Barcellona (SPA), Dynamo Kiev (Ucr), Ferencváros (UNG)

GRUPPO H:

Paris (FRA), Manchester United (ING), Lipsia (GER), İstanbul Başakşehir (TUR)