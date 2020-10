Fiorentina su Callejon e Milik, pronto l’assalto in caso di cessione di Chiesa

Arrivano nuovi aggiornamenti circa il futuro di Callejon, che potrebbe continuare in Serie A così come quello di Milik, ancora in bilico tra offerte varie e accostamenti.

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, la Fiorentina starebbe cercando rinforzi proprio in casa Napoli e sarebbe pronta a prendere Josè Callejon e lanciare l’assalto ad Arek Milik nel caso in cui Federico Chiesa venisse ceduto alla Juventus.