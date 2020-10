Krešimir Mikulandra, team manager dell’Hajduk Spalato, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e ha confermato l’interesse del Napoli per Toma Basic, centrocampista croato classe ’96 del Bordeaux.

Ecco le sue parole.

“Ho sentito Toma stamattina al telefono. Il Napoli è un’opportunità concreta, a lui piace la città e ama i tifosi partenopei perché calorosi come quelli dell’Hajduk. Mi ha detto che il Napoli è una squadra forte, che può vincere lo Scudetto. So che il Bordeaux vuole far cassa e che il Napoli rispetta il FairPlay finanziario, per questo ancora non si è trovato un accordo. Ma lui sarebbe felicissimo di fare un’esperienza in Italia, nel Napoli in particolare.

Basic è un centrocampista moderno, nel 4-3-3 può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. Sa inserirsi in attacco ed è bravo in fase di non possesso. Sarei felice se Toma alla fine arrivasse davvero a Napoli”