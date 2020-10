Behrami positivo al Covid-19, GdS: il Napoli trema, contatti ravvicinati con Gattuso ed ex compagni

Nonostante la negatività dei primi tamponi effettuati in casa Napoli dopo la sfida contro il Genoa, la situazione appare tutt’altro che tranquilla. In seguito all’annuncio della positività di Behrami, ex Napoli, numerosi azzurri sono scattati sull’attenti preoccupati di un possibile contagio. A rivelarlo è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Nella giornata di ieri i giocatori negli spogliatoi ricapitolavano mentalmente gli incontri più ravvicinati avuti con gli avversari, almeno di quelli contagiati, per esorcizzare il pericolo. In questo senso ha destato ulteriore preoccupazione la notizia arrivata in serata della positività di Valon Behrami.

Il calciatore, essendo un ex, ha salutato con trasporto diversi vecchi compagni, per poi uscire dal campo abbracciato a Gattuso, per chiarire le incomprensioni di fine gara.