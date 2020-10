Bakayoko proposto a Giuntoli, CdS: operazione costosa, la situazione

BAKAYOKO NAPOLI – L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla dell’accostamento di Bakayoko al club azzurro. Ci sarebbero stato recenti contatti per l’ex Milan in uscita dal Chelsea.

Dopo aver parlato con l’Inter di Vecino, e dopo aver rallentato la trattativa sia perché il giocatore rientrerà in campo a novembre sia per divergenza di vedute sulla formula, al ds Giuntoli è stato proposto Bakayoko, in uscita dal Chelsea. I costi dell’operazione non sono esattamente contenuti. Si vedrà.