Tamponi Napoli, oggi i risultati del primo dei tre test organizzati prima della gara con la Juventus: il programma

Il Napoli, dopo la gara contro il Genoa, nel quale si è sviluppato un vero e proprio focolaio di Coronavirus, con 14 elementi tra calciatori e staff rossoblù ad essere risultati positivi, ha avviato un giro di tre test prima della gara con la Juventus, per garantire in sicurezza il prosieguo della Serie A. Oggi i risultati del primo di questi test. Il quotidiano La Repubblica, in merito alla vicenda, ha fornito ulteriori dettagli:

“È il momento di agire e la società lo sta facendo con prontezza: triplicando il numero dei controlli sanitari. Stamattina sarà reso noto l’esito del primo giro di test, dopo il blitz di ieri al Training Center degli analisti del laboratorio della Federico II. Il secondo è stato anticipato già a domani pomeriggio e per sabato ne è stato previsto un terzo, prima della partenza per il Piemonte. Le esigenze da contemplare sono del resto due: occorre infatti avere al più presto un quadro più chiaro della situazione per tutelare la salute dei calciatori e per capire chi di loro sarà a disposizione per la super sfida contro la Juve in programma a Torino nel week-end“.