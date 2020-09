Napoli femminile, Goldoni: “Noi calciatrici ci mettiamo impegno e sacrificio, non giudicateci per l’aspetto fisico!”

Eleonora Goldoni, calciatrice del Napoli femminile, è stata ieri sera ospite della trasmissione Tiki Taka. L’attaccante ha esternato, via social, il proprio dissenso sulla disparità che ancora è presente e profondamente radicata nei confronti del calcio femminile.

“Era tanto il desiderio di voler dare una voce al movimento del calcio femminile e alla figura della donna in generale, perché la disparità non può essere sottovalutata, ed è ancora troppo presente. Per problemi di scaletta della diretta, io e altri ospiti non siamo potuti intervenire prima.”

“Mi è dispiaciuto che i discorsi si siano incentrati sull’aspetto estetico quando una donna in qualsiasi campo dovrebbe anzi DEVE essere considerata per la propria professionalità e competenza non per la bellezza. – continua la calciatrice azzurra – Siamo donne e calciatrici in primis.”

“Non c’è giorno in cui non ci mettiamo tutto il nostro impegno e sacrificio per rendere al meglio. La nostra passione è fortunatamente anche la nostra professione, sudata e desiderata. Senza dimenticare che tante calciatrici ancora devono fare un secondo lavoro. Dietro ad ogni donna, qualunque sia l’aspetto fisico, c’è tanto tanto di più da prendere in considerazione”.