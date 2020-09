Lo Spartak Mosca offre 7 milioni per Hysaj, il Napoli vuole rinnovare il suo contratto

Secondo quanto riferito sull’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il terzino azzurro Elseid Hysaj, cercato ultimamente dallo Spartak Mosca, pare in realtà non destinato all’addio ma a restare a Napoli. I russi hanno offerto anche 7 milioni di euro agli azzurri per l’albanese e un ricco ingaggio al calciatore fino al 2025.

Il Napoli, però, vorrebbe provare a rinnovare il suo contratto, anche a fine mercato: Napoli e Spartak Mosca sono dunque al muro contro muro, situazione che non facilita la cessione ma, anzi, la permanenza. Ma, d’altronde, Gattuso ha dimostrato di avere assoluta stima nei confronti di Hysaj, e il terzino sotto Gattuso è tornato a rendere davvero bene.