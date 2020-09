ANSA – I tamponi di ieri confermano la positività al Covid-19 di 14 tesserati del Genoa

Brutte notizie in casa Genoa: come riportato dall’ANSA, i tamponi effettuati nella giornata di ieri in casa rossoblù, hanno confermato la positività al Covid-19 dei 14 tesserati (tra staff e calciatori) della squadra ligure.

Tutti gli altri componenti della squadra e dello staff, senza scendere dalle rispettive automobili, hanno effettuato il tampone al centro sportivo, per poi fare ritorno a casa.

Sono risultati negativi, invece, tutti i dirigenti e dipendenti che si sono sottoposti al test. Il club rossoblù ora attende solo di sapere se la sfida di sabato contro il Torino avrà luogo o meno; tutto lascia presagire lo slittamento.